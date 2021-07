Ο Biz Markie, ο ράπερ και παραγωγός από τη Νέα Υόρκη, πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

Η εκπρόσωπός του, Τζένι Ιζούμι, δήλωσε ότι ο ράπερ και DJ «έφυγε» ήρεμα το βράδυ της Παρασκευής, με τη σύζυγό του στο πλευρό του. Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια θανάτου του.

Ο καλλιτέχνης ήταν πιο γνωστός για την επιτυχία «Just a Friend», του 1989, που έφτασε στο Νο9 των αμερικανικών τσαρτ.

«Είμαστε ευγνώμονες για τα πολλά τηλεφωνήματα και τις προσευχές που έχουμε λάβει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», ανέφερε η Ιζούμι σε ανακοίνωση. «Ο Biz δημιούργησε μια κληρονομιά που θα τιμάται για πάντα από τους συναδέλφους του και τους φαν του, τις ζωές των οποίων άγγιξε με τη μουσική, για 35 χρόνια. Αφήνει πίσω μία σύζυγο, πολλούς συγγενείς και στενούς φίλους, που θα τους λείψει η έντονη προσωπικότητά του, τα συνεχή αστεία και οι συχνές συζητήσεις», ανέφερε ακόμη.

Ο Μάρσελ Χαλ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1964 και ξεχώρισε στα χιπ-χοπ κλαμπ της Νέας Υόρκης για το ταλέντο του στο freestyling και το beatboxing στα μέσα της δεκαετίας του '80. Ο DJ και παραγωγός Μάρλεϊ Μαρλ τον προσέλαβε για να κάνει beatbox στα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών και ακολούθησε το πρώτο του solo τραγούδι «Make the Music With Your Mouth, Biz», που συμπεριλήφθηκε το 1988 στο παρθενικό άλμπουμ του «Goin’ Off».

Την επόμενη χρονιά ακολούθησε το «The Biz Never Sleeps», που περιελάμβανε το «Just a Friend», τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Τα χρόνια που ακολούθησαν συμμετείχε στους δίσκους άλλων καλλιτεχνών, έκανε πολλές εμφανίσεις επί σκηνής, ενώ έκανε και ένα πέρασμα από το Men in Black II, μεταξύ άλλων ταινιών. Το 2014 διαγνώστηκε με διαβήτη και εξαιτίας αυτού νοσηλεύτηκε επί εβδομάδες πέρυσι.