Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός Stewart Bevan που πρωταγωνιστούσε στη δημοφιλή σειρά Doctor Who.

Την τραγική είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή σήμερα η συμπρωταγωνίστρια και πρώην σύντροφό του, Katy Manning.

#StewartBevan The most beautiful man poet actor screenwriter husband ❤️& father to @CoralBevan ❤️@Misswendybevan ❤️went on his awfully big adventure . He was the love in my life for many years on & off screen & our wonderful friendship continued to the end ❤️ pic.twitter.com/aZS6hANHMa