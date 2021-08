Μία αγαπημένη κουκουβάγια, ο Barry, που έγινε διάσημη ως κάτοικος του Central Park στην Νέα Υόρκη πέθανε, όταν συγκρούστηκε με βαν συντήρησης του πάρκου.

Ο Barry πετούσε χαμηλά αναζητώντας φαγητό όταν συγκρούστηκε με το βαν το πρωί της Παρασκευής, δήλωσαν οι αρχές του πάρκου.

Ο θάνατος της κουκουβάγιας έκανε τους λάτρεις των πουλιών σε όλο τον κόσμο να μοιραστούν τις φωτογραφίες και τις αναμνήσεις τους από τον Barry.

Μια σελίδα στο Twitter αφιερωμένη στα πουλιά του πάρκου ανέφερε ότι θα τους λείψει η «θαυμάσια και όμορφη παρουσία» του Barry.

Η κουκουβάγια είχε γίνει δημοφιλές θέαμα για τους επισκέπτες του Central Park, ειδικά πέρυσι όταν ξέσπασε η πανδημία, και πολλοί παρατηρητές πουλιών το επισκέφθηκαν για να φωτογραφίσουν τον διάσημο αστέρα του πάρκου.

Σύμφωνα με το Central Park Conservancy, το περιστατικό συνέβη στις 02:30 τοπική ώρα, όταν η κουκουβάγια «ήρθε σε επαφή» με το όχημα. «Με βαριά καρδιά ενημερώνουμε ότι μια κουκουβάγια, ένας αγαπημένος κάτοικος του Central Park, πέθανε νωρίς σήμερα το πρωί», ανέφερε στο Twitter.

«Η παρουσία της κουκουβάγιας στο Central Park έφερε τόση χαρά, υπενθυμίζοντας σε όλους μας ότι το πάρκο είναι ένας ζωτικός χώρος πρασίνου για όλους τους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένης της άγριας ζωής».

Από τη δημιουργία του πάρκου, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 280 είδη πουλιών. Το 2018, μια πάπια έγινε σούπερ σταρ στα social media, καθώς οι φωτογραφίες από τα εκπληκτικά πολύχρωμα φτερά της έγιναν viral.

I often watched the #CentralPark barred #owl fly out as a nightly ritual after work. Never got old. Last night, I could only visit her in my photos & memories. RIP Barry, thank you so much for your time with us! ❤️ #birdcpp #BirdTwitter #barredowl #bird #birding #nature #wildlife pic.twitter.com/Yupb2yhwQw