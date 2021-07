Πέθανε η γυναίκα-είδωλο της ψυχαγωγίας στην Ιταλία, η Ραφαέλα Καρά. Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ήταν 78 ετών. Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο σύντροφός της Sergio Lapino.

Η Καρά ήταν τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, κάνοντας καριέρα τις δεκαετίες από το 1960 μέχρι το 2000. Από τα πιο διάσημα τραγούδια της ήταν τα «Rumore», «Com'e 'bello far l'amore da Trieste in giu» και «Salutala per me».

Τραγουδίστρια που εκπροσωπούσε την ελαφρότητα της ιταλικής κουλτούρας, τη λάμψη και τα φώτα, τα μουσικοχορευτικά σόου στα τέλη της δεκαετίας του ’60 που έκαναν την ιταλική τηλεόραση παγκοσμίως γνωστή, η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελόνι γεννήθηκε στην Μπολόνια στις 18 Ιουνίου 1943. Έγινε γνωστή με το ψευδώνυμο Ραφαέλα Καρά με τα τραγούδια, τις ταινίες και τα σόου που παρουσίασε στην Ιταλία, στην Ισπανία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η πρώτη της επιτυχία ήταν το τραγούδι «Tuca Tuca», όπου η Καρά με τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά με τις αφέλειες άφηνε ερωτικά υπονοούμενα μέσα από φαινομενικά αθώους στίχους.

Είναι η πρώτη που λάνσαρε τον τύπο του σέξι εκρηκτικού showgirl, μια εξαμερικανισμένης Ιταλίδας, πιο ελεύθερης και πιο σύγχρονης.

To 1969-1970 γνωρίζει την πρώτη της μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία με το σόου «Lo Agata e tu» με τους Nino Taranto και Nino Ferrer, ενώ το ίδιο φθινόπωρο κάνει το «Canzonissima», δημιουργώντας σκάνδαλο με τις ημίγυμνες εμφανίσεις της, τα εξωφρενικά μίνι και τον ακάλυπτο αφαλό της, που φτάνουν μέχρι την Καθολική Εκκλησία και ενοχλούν τους πουριτανούς. Η Καρά, κάθε φορά που τραγουδούσε το «Ma che musica maestro», μια μεγάλη της επιτυχία, εξακολουθούσε να προκαλεί.

Την επόμενη χρονιά, ξανά στο «Canzonissima», λανσάρει το περίφημο «Tuca» και τραγουδάει το «Chissà se va».

Τη δεκαετία του '70 γίνεται γνωστή και στην Ισπανία και η επιτυχία των τραγουδιών της κάνει την ισπανική τηλεόραση TVE να της προσφέρει μια δική της εκπομπή με τίτλο «Η ώρα της Raffaella». Η Ραφαέλα Καρά κάνει και το περίφημο «Mille Lucci» («Χίλια Φώτα») που αποτέλεσε τον βασικό κορμό των τηλεοπτικών σόου που θα βλέπαμε σε πολλές τηλεοράσεις τα επόμενα χρόνια.

Η Ραφέλα Καρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα με το τραγούδι «A far l’amore comincia tu». Με απαράμιλλο στιλ και ενέργεια πριν δυο χρόνια πόζαρε στον φακό του Pierpaolo Ferrari, για λογαρισμό του ιταλικού Vanity Fair. φορώντας τουαλέτα Jean Paul Gaultier και έχοντας το ίδιο, χαρακτηριστικό ξανθό καρέ, που δεν εγκατέλειψε ποτέ.

Άλλες επιτυχίες της ήταν το "Tanti Auguri" (γνωστό και με τον ισπανικό του τίτλο "Para Hacer Bien el Amor Hay que Venir al Sur"), το "A far l'amore comincia tu" (που αποτελεί και τη μοναδική της είσοδο στα βρετανικά Charts υπό τον τίτλο "Do It, Do It Again"). H Καρά έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία Το Εξπρές του φον Ράιαν (Von Ryan's Express) (1965) με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Τρέβορ Χάουαρντ.