Στα 73 της χρόνια πέθανε η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνα.

«Είμαι πολύ λυπημένος που ενημερώνω όλους εκείνους που την αγάπησαν, που υπάρχουν πολλοί, ότι η Ιβάνα Τραμπ πέθανε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Ήταν μια υπέροχη, όμορφη και καταπληκτική γυναίκα, που έζησε μια υπέροχη και εμπνευσμένη ζωή. Η περηφάνια και η χαρά της ήταν τα τρία της παιδιά, ο Ντόναλντ Τζούνιορ, η Ιβάνκα και ο Έρικ. Ήταν τόσο περήφανη γι' αυτούς, όπως όλοι ήμασταν τόσο περήφανοι γι' αυτήν. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ιβάνα!»

Ivana Trump - the ex-wife of former U.S. President Donald Trump - has died aged 73



