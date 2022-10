Παραληρηματικός ξανά ο Κάνιε Γουέστ: «Φύτεψαν ψεύτικα παιδιά στο σπίτι μου για να χειραγωγήσουν τα δικά μου»

Αδημοσίευτα τμήματα της συνέντευξης που έδωσε ο Κάνιε Γουέστ στον Τάκερ Κάρλσον του Fox News περιλαμβάνουν σειρά σχολίων για θεωρίες συνωμοσίας, εντείνοντας τη δυσφορία που έχει προκαλέσει η συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων, ο Γουέστ που έχει αλλάξει νομικά το όνομά του σε Ye, περιέγραψε λεπτομερώς τη θεωρία του πως το Planned Parenthood, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ, ιδρύθηκε «για να ελέγχει τον εβραϊκό πληθυσμο».

«Όταν λέω Εβραίο, εννοώ... ποιοι είναι πραγματικά οι άνθρωποι που είναι γνωστοί ως η φυλή των Μαύρων» λέει σε ένα από τα κλιπάκια, επικαλούμενος μια αβάσιμη θεωρία που συχνά επικαλούνται οι αντισημίτες.

Ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε ακόμη στον Κάρλσον για το ότι τα παιδιά του πηγαίνουν σε ένα σχολείο όπου γιορτάζεται το Kwanzaa, αφρικανική γιορτή κι αργία, υποστηρίζοντας πως προτιμά το εβραϊκό Χάνουκα.

«Προτιμώ τα παιδιά μου να ήξεραν το Χάνουκα από το Kwanzaa - τουλάχιστον θα συνοδευόταν και από χρηματοοικονομική μηχανική» υποστηρίζει ο ίδιος.

