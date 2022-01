Μια 23χρονη από το Τέξας και ο 88χρονος παππούς της αποφοίτησαν μαζί από το κολέγιο, ο ένας δίπλα στον άλλον.

Η Μέλανι Σαλαζάρ, από το Σαν Αντόνιο, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο στις 11 Δεκεμβρίου με πτυχίο στις Τέχνες και την Επικοινωνία. Την ίδια μέρα, το δικό του πτυχίο από το το ίδιο πανεπιστήμιο έπαιρνε και ο παππούς της, Ρενέ Νέιρα.

Ο Νέιρα ξεκίνησε το σχολείο τη δεκαετία του 1950, αλλά στη συνέχεια ερωτεύτηκε και έκανε την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τις σπουδές του. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούσε περιστασιακά τα μαθήματα, μέχρι που αποφάσισε να επιστρέψει για να πάρει το πτυχίο του.

Γράφτηκε ξανά το 2016, την ίδια χρονιά που η εγγονή του ξεκίνησε στο πρώτο έτος. «Έτυχε να θελήσει να επιστρέψει την ίδια στιγμή που ξεκινούσα εγώ», είπε η Σαλαζάρ στο CNN. «Δεν ήταν σκόπιμα σχεδιασμένο, αλλά λειτούργησε έτσι που φοιτούσαμε ταυτόχρονα».

Οι δυο τους ξεκίνησαν τα μαθήματα την άνοιξη του 2016 στο Palo Alto College και αργότερα μεταγράφηκαν στο UTSA. Η Σαλαζάρ είπε ότι δεν βρέθηκαν ποτέ στο ίδιο αμφιθέατρο λόγω των διαφορετικών ειδικοτήτων τους, αλλά ανά διαστήματα μοιράζονταν το μεσημεριανό τους γεύμα, και συναντιόντουσαν στη βιβλιοθήκη για τις εργασίες,

Την εβδομάδα της αποφοίτησης η οικογένεια έμαθε ότι θα τιμούσαν των Νέιρα.

ICYMI: Something very special happened this weekend at #UTSA Commencement: Rene Neira, 87, crossed the stage with his granddaughter, Melanie Salazar. She received her B.A. in Comms. He will earn his B.A. in Economics. Family goals!



#UTSAGrad21 @UTSAHC @UTSACOLFA @UTSABusiness pic.twitter.com/jSsUSeyR4F