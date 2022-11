Παντρεύονται η Τίφανι Τραμπ και ο δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπούλος: Γνωρίστηκαν στη Μύκονο, αρραβωνιάστηκαν στον Λευκό Οίκο

Η μικρότερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Τίφανι, παντρεύεται σήμερα τον σύντροφό της, τον δισεκατομμυριούχο Μάικλ Μπούλος.

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί στο μπιτς κλαμπ της Λίντσεϊ Λόχαν στη Μύκονο το 2017, αρραβωνιάστηκε πέρσι και αναμένεται να ανταλλάξει γαμήλιους όρκους στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Η Τίφανι Τραμπ είναι καρπός του έρωτα του μεγιστάνα με την πρώην σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς.

Οι προετοιμασίες και οι εορτασμοί στο θέρετρο του τέως προέδρου των ΗΠΑ έχουν αρχίσει εδώ και μέρες και τα μέλη της οικογένειας έχουν μοιραστεί στιγμές από τις διάφορες εκδηλώσεις στους λογαριασμούς τους στα social media.

Την Κυριακή, η ετεροθαλής αδελφή της Τίφανι, η Ιβάνκα, μοιράστηκε στο Instagram ένα κολάζ φωτογραφιών από τα παρασκήνια του νυφικού πάρτι, που διοργάνωσε η ίδια.

«Πίσω στη Φλόριντα, γιορτάζοντας την όμορφη, λαμπρή και ευγενική αδελφή μου Τίφανι Τραμπ στο νυφικό της πάρτι» ανέφερε.

Η μητέρα της νύφης είχε ενεργό συμμετοχή στη διοργάνωση του γάμου της μοναχοκόρης της και μοιράστηκε και εκείνη καρέ με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μεταξύ άλλων, ανήρτησε φωτογραφίες της μέλλουσας νύφης απ΄όλες τις ηλικίες. «Κάποτε σε κρατούσα στα χέρια μου. Τώρα, σε βλέπω να προχωράς μπροστά με την αγάπη, γνωρίζοντας πως θα είσαι πάντα το μωρό μου, τώρα και μετά τον γάμο σου».

Οι κάμερες «συνέλαβαν» και τη στιγμή των προβών της Τίφανι με τον πατέρα της, ο οποίος θα τη συνοδεύει στην εκκλησία.

Η νεαρή εθεάθη φορώντας ένα μπλε-λευκό φλοράλ μίντι φόρεμα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φορούσε μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο με γιακά. Στις πρόβες βρισκόταν και ο Μπούλος.

Proud papa Donald Trump sets politics aside to escort his daughter Tiffany down the aisle https://t.co/lhzvyj0eBS pic.twitter.com/xAmB8soVY2