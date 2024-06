«Πανικός»: Το περιοδικό TIME δείχνει στον Τζο Μπάιντεν την έξοδο

«Πανικός» είναι η μόνη λέξη στο εξώφυλλο του περιοδικού TIME, στο κλασσικό κόκκινο φόντο του, με τον Τζο Μπάιντεν να βγαίνει εκτός κάδρου και να αποχωρεί, μετά την απογοητευτική απόδοσή του στο πρώτο debate για τις εκλογές στις ΗΠΑ.

«Ο πανικός δεν είναι αρκετά δυνατή λέξη για να περιγράψει το αίσθημα που προκλήθηκε σε όλες τις τάξεις των Δημοκρατικών, όσο προχωρούσε το debate» γράφει το TIME, για τη «μονομαχία» μεταξύ Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ ενόψει αμερικανικών εκλογών στις 5 Νοεμβρίου.

'Things are dark.' Democrats are panicking about Joe Biden's debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7w pic.twitter.com/prSyM36E6n