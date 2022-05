Ουκρανία: Συνεχίζεται η εκκένωση μαχητών από το Αζοφστάλ- Πάνω από 260 έχουν απομακρυνθεί

Περισσότεροι από 260 Ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους και 53 τραυματίες, απομακρύνθηκαν από το πολιορκημένο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο στη Νοβοαζόφσκ, όπως ανέφεραν οι ουκρανοί επιτελείς. Άλλοι 211 μεταφέρθηκαν στο χωριό Ολενίφκα, που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, και πρόκειται να επιστρέψουν σε περιοχές ελεγχόμενες από το ουκρανικό κράτος αργότερα, στο πλαίσιο ανταλλαγών κρατουμένων, διευκρίνισε η Χάνα Μάλιαρ, η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

Οι προσπάθειες να απομακρυνθούν από τις αχανείς εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ οι εναπομείναντες ουκρανοί στρατιωτικοί συνεχίζονται, πάντα το ουκρανικό επιτελείο.

«Οι δραστηριότητες για τη διάσωση των υπερασπιστών που απομένουν (...) συνεχίζονται», κατά το ουκρανικό επιτελείο, που τους χαρακτήρισε «τους ήρωες της εποχής μας» που «θα μείνουν στην ιστορία για πάντα», καθώς κατ’ αυτό εμπόδισαν «να εφαρμοστεί το (ρωσικό) σχέδιο για να καταληφθεί γρήγορα η Ζαπορίζια», ουκρανική πόλη 200 χιλιόμετρα δυτικά της Μαριούπολης.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το ουσιώδες είναι «να σωθεί η ζωή των παλικαριών μας», επιμένοντας «θέλω να το υπογραμμίσω: η Ουκρανία χρειάζεται τους ήρωές της ζωντανούς».

«53 σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν από το Αζοφστάλ σε μια ιατρική μονάδα στο Νοβοαζόφσκ (σ.σ. στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ), για ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η Ουκρανή αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας.

«Άλλα 211 άτομα μεταφέρθηκαν στην Ολενίβκα μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου. Θα διεξαχθεί διαδικασία ανταλλαγής για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, η οποία ξεκαθάρισε ωστόσο ότι παραμένουν ακόμη αμυνόμενοι εντός του εργοστασίου.

Reuters reports that buses carrying Ukrainian troops from #Azovstal have arrived in Novoazovsk, which is controlled by the DPR pic.twitter.com/GukywPg1qH