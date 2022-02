Οι αυτονομιστικές αρχές της «δημοκρατίας» του Ντονέτσκ ανακοίνωσαν ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά σε ένα κυβερνητικό κτίριο στην πόλη.

Ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου Sputnik μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από το κτίριο. Ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά τα γειτονικά κτίρια δεν υπέστησαν ζημιές.

Από επίσημες πηγές δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ωστόσο το πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, ένα αυτοκίνητο εξερράγη στο πάρκινγκ του κτιρίου.

Στα social media κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο που φέρεται να δείχνουν το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη:

Σύμφωνα με το Reuters, οι υποστηριζόμενοι από τις ρωσικές αρχές αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία συγκέντρωσαν σήμερα τα παιδιά σε ένα ορφανοτροφείο της αποσχισθείσας περιοχής για να αρχίσουν να τα μεταφέρουν στη Ρωσία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Η αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τη μαζική εκκένωση της περιοχής και την προώθηση των κατοίκων της στη Ρωσία, μετά την αύξηση των βομβαρδισμών. Η αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ εξέδωσε αργότερα παρόμοια ανακοίνωση.

Ανέφεραν ότι η Ρωσία συμφώνησε ώστε να βρεθούν κατάλληλα καταλύματα, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Στο Ντονέτσκ ουρές σχηματίστηκαν σε ATM και πρατήρια καυσίμων, καθώς οι κάτοικοι ετοιμάζονται να αποχωρήσουν.

Βίντεο που φέρεται να δείχνει παιδιά εν μέσω της εκκένωσης του Ντονέτσκ:

Video: Children in #Donetsk, #Ukraine waiting to be evacuated to #Russia. The leader of Donetsk said on social media that intelligence suggested that government forces are spreading in battle formation. But the Ukrainian Foreign Ministry denied any attempt to attack the rebels. pic.twitter.com/AIgZwtWoIC