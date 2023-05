Ουκρανία: Οι Ρώσοι ανέστειλαν τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Προβληματισμός επικρατεί για την κατάσταση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια με την Μόσχα να αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας του και τον ΟΗΕ να εκδηλώνει την ανησυχία του.

Συγκεκριμένα αναστέλλεται με απόφαση των ρωσικών αρχών η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, για την περίπτωση που υπάρξει κάποια «προβοκάτσια» από τις ουκρανικές δυνάμεις.Αυτό μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον διορισμένο από τη Ρωσία κυβερνήτη αυτής της ουκρανικής επαρχίας.

Την ίδια στιγμή ο αρμόδιος παρατηρητής των Ηνωμένων Εθνών για τα πυρηνικά εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, χαρακτηρίζοντάς τον «όλο και πιο απρόβλεπτο», αφού η Μόσχα διέταξε την εκκένωση των κατοίκων από τα εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή κοντά στο εργοστάσιο.

Χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, απομακρύνθηκαν από τις πόλεις που ελέγχονται από τη Ρωσία στο μέτωπο της Ζαπορίζια, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Ρωσία υπηρεσιακός επικεφαλής της διοίκησης της περιοχής Ζαπορίζια, Γιεβγκένι Μπαλίτσκι.

Η Ρωσία κατέλαβε τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής ενέργειας κατά τις πρώτες ημέρες της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Ο ουκρανικός στρατός αναμένεται ότι θα ξεκινήσει σύντομα την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή του για να ανακαταλάβει τα ουκρανικά εδάφη. Δυνητικά, μεταξύ των εδαφών αυτών είναι και η Ζαπορίζια, απ’ όπου τις τελευταίες ημέρες οι Ρώσοι απομακρύνουν κατοίκους κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά στην πρώτη γραμμή. Υπολογίζεται ότι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους 3.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 1.000 παιδιά.

«Είδαμε τη στάθμη (σ.σ. του νερού στον κοντινό Ταμιευτήρα Καχόφκα) να ανεβαίνει στα 17,08 μέτρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός είναι ένας ελιγμός. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες σταμάτησαν προσωρινά», φέρεται να είπε ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι, σύμφωνα με το TASS, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε πρόσφατα ότι και οι έξι αντιδραστήρες στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης βρίσκονται ήδη σε κατάσταση «εν ψυχρώ διακοπής», που σημαίνει ότι δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αλλά εξακολουθούν να είναι φορτωμένοι με πυρηνικό υλικό. Ο Ραφαέλ Γκρόσι προειδοποίησε το Σάββατο ότι η κατάσταση γύρω από τη μονάδα αυτή είναι «δυνητικά επικίνδυνη». Ο ΙΑΕΑ έχει εκδώσει και στο παρελθόν προειδοποιήσεις για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, επειδή λόγω των βομβαρδισμών διακόπτεται προσωρινά η ηλεκτροδότησή του.

⚡️ The International Atomic Energy Agency has issued a warning about the potential for a serious nuclear accident at the Zaporizhia power plant in Ukraine, which is currently occupied by Russian forces. The situation has led to the evacuation of… #news https://t.co/9CWbHQA4vz pic.twitter.com/kPzUVP6jfH