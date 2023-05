Ζαπορίζια: «Οι Ρώσοι εκκενώνουν περιοχές» - Ανησυχία για την ασφάλεια στο πυρηνικό εργοστάσιο

Αναστάτωση έχει προκληθεί, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, στη Ζαπορίζια καθώς οι Ρώσοι έχουν δώσει εντολή εκκένωσης πόλεων και οικισμών που βρίσκονται κοντά στον τεράστιο πυρηνικό σταθμό της περιοχής.

Με βάση την ίδια πηγή, η Ρωσία έχει καλέσει τους πολίτες 18 οικισμών που ελέγχει στην περιοχή να φύγουν εν μέσω των φημών για επικείμενη ουκρανική αντεπίθεση. Ανάμεσα στις περιοχές που καλούνται σε εκκένωση είναι και το Ενέρχονταρ κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο.

Ο Ουκρανός δήμαρχος της Μελιτόπολης, Ιβάν Φεντόροφ, έκανε λόγο για μποτιλιαρίσματα καθώς χιλιάδες αυτοκίνητα αποχωρούν από την περιοχή. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μεγάλες ουρές αναμονής είχαν σχηματιστεί στο σημείο ελέγχου του Τσονγκάρ, στον δρόμο που ενώνει τη Μελιτόπολη με την Κριμαία.

Southern #Ukraine Updates:



Russian occupation officials continue to plan for mass forced evacuations in #Zaporizhia Oblast.



Russian occupation authorities temporarily suspended transport across the #Kerch Strait Bridge on May 6. https://t.co/bGDmUq530F https://t.co/GyeQ7EQJUS pic.twitter.com/Y63HtzyOXN