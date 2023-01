Ουκρανία: Ελικόπτερο έπεσε κοντά σε παιδικό σταθμό στο Κίεβο

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε παιδικό σταθμό και πολυκατοικία στο Μπροβαρί που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου στην Ουκρανία.

«Την ώρα της τραγωδίας, υπήρχαν παιδιά και προσωπικό στο νηπιαγωγείο. Εκείνη τη στιγμή, όλοι απομακρύνθηκαν», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Ολεξίι Κουλέμπα.

Ο Κουλέμπα είπε ότι υπάρχουν τραυματίες, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι είναι ή για τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Στο σημείο έχουν σπεύσει τραυματιοφορείς, η αστυνομία και η πυροσβεστική, πρόσθεσε.

