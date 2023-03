Ουκρανία: Αντιδράσεις για το Όσκαρ στο ντοκιμαντέρ «Navalny»

Το γραφείο του Βολοντομίρ Ζελένσκι αντέδρασε στην απονομή βραβείου Όσκαρ στην ταινία «Navalny» .

Το «Navalny» βραβεύθηκε στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους κατά την χθεσινοβραδινή τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ και το βραβείο επικρίθηκε από τον επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου Βολοντομίρ Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ στο Twitter.

«Αν το Όσκαρ είναι εκτός πολιτικής, με ποιο τρόπο πρέπει να κατανοήσουμε το ντοκιμαντέρ-μανιφέστο «navalny» όπου η εσωτερική ρωσική πολιτική ξεχειλίζει; Αν τα Όσκαρ είναι έξω από το πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία και της μαζικής γενοκτονίας των Ουκρανών, γιατί μιλάτε συνεχώς για ανθρωπισμό και δικαιοσύνη;» έγραψε στο Twitter.

If #Oscar is outside of politics how should we understand the documentary manifesto Navalny where internal Russian politics is overflowing?

If Oscar is out of the context of the war in Ukraine & the mass genocide of Ukrainians, why do you constantly talk about humanism & justice?