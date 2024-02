Ουάσινγκτον: Στρατιωτικός αυτοπυρπολήθηκε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Ένας Αμερικανός στρατιωτικός αυτοπυρπολήθηκε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε- μέλος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ- υπέστη σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με τις αρχές και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» φώναξε ο άνδρας αφού αυτοπυρπολήθηκε. Καιγόταν για περίπου ένα λεπτό, προτού οι δυνάμεις επιβολής της τάξης σβήσουν τη φωτιά, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά.

Αρχικά ο άνδρας- τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί- έφτασε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ και άρχισε να κάνει livestreaming στο Twitch. Στη συνέχεια ακούμπησε κάτω το τηλέφωνό του, περιλούστηκε με ένα υγρό και αυτοπυρπολήθηκε, λέγοντας ότι «δεν θέλω να είμαι πλέον συνεργός στη γενοκτονία», σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Associated Press. Η πλατφόρμα «κατέβασε» αργότερα το βίντεο.

Από την ισραηλινή πρεσβεία ανέφεραν ότι ο άνδρας τους ήταν άγνωστος. Οι αρχές έκαναν έρευνα στο όχημά του και δεν βρέθηκε κάτι επικίνδυνο.

An adult male was transported by DC Fire and EMS to a local hospital where they remain in critical condition. MPD is working with the USSS and ATF to investigate the incident. (2/3)