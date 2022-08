Όταν οι ηγέτες προσπαθούν να χορέψουν- Το Politico τους βαθμολογεί

Η Σάνα Μάριν σε καμία περίπτωση δεν είναι η μόνη ηγέτης που έχει βιντεοσκοπηθεί να διασκεδάζει. Δεν έχουν όμως όλοι οι πολιτικοί την ίδια ικανότητα στις χορευτικές κινήσεις, παρατηρεί το Politico, που αποφάσισε να τους βαθμολογήσει.

Η 36χρονη πρωθυπουργός της Φινλανδίας δέχεται πυρά, μετά τη διαρροή βίντεο από πάρτι, στο οποίο χόρευε και τραγουδούσε με φίλους της. Στην περίπτωσή της, επρόκειτο για ιδιωτικές στιγμές διασκέδασης που ήρθαν στη δημοσιότητα. Όμως, πολλοί είναι οι ηγέτες που έχουν λικνιστεί μπροστά στις κάμερες, σε συνέδρια, επίσημα ταξίδια, ή κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας, δείχνοντας τις χορευτικές ικανότητές τους, ή την απόλυτη έλλειψή τους.

Με αφορμή την υπόθεση της Σάνα Μάριν, το Politico θυμήθηκε κάποιες τέτοιες στιγμές και βαθμολόγησε πρώην και νυν ηγέτες για τις χορευτικές κινήσεις τους.

Σάνα Μάριν

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας είναι η κορυφαία επιλογή της «κριτικής επιτροπής» του Politico για πάρτι.

Επισημαίνοντας τις «ανώτερης κλάσης» κινήσεις και τον ενθουσιασμό της Μάριν, οι «κριτές» του Politico εκτιμούν ότι της αξίζει η ύψιστη βαθμολογία, δηλαδή 5 στα 5.

Τερέζα Μέι

Οι χορευτικές κινήσεις της πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας έγιναν διάσημες όταν λικνίστηκε στους ήχους του «Dancing Queen» των ABBA, ανεβαίνοντας στη σκηνή του συνεδρίου των Συντηρητικών το 2018, αλλά και κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Ναϊρόμπι.

Οι κινήσεις της Τερέζα Μέι- «Maybot» όπως έγιναν γνωστές- ήταν κάπως αμήχανες και ρομποτικές, αλλά τις εκτέλεσε με αυτοπεποίθηση και μάλιστα κάποια στιγμή προσφέρθηκε να δώσει συμβουλές σε επαγγελματίες.

Το Politico τη βαθμολόγησε με 3 στα 5 για αυτές τις «θεωρητικά αυθόρμητες» χορευτικές επιδείξεις.

Get in touch if you need any tips...#Strictly https://t.co/tqC8kFb1WW