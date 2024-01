Οταν ο Γέλτσιν ζητούσε από τον Κλίντον η Ρωσία να ενταχθεί πρώτη στο ΝΑΤΟ!

Μία αποκάλυψη «βόμβα» έρχεται στη δημοσιότητα από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών που είχαν το 1994 στη Μόσχα ο τότε πρόεδρος της Ρωσίας Μπορίς Γέλτσιν με τον Μπιλ Κλίντον, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής την εποχή εκείνη.

«Η Ρωσία πρέπει να γίνει η πρώτη χώρα που θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια μπορούν να ακολουθήσουν άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης», είχε πει ο Ρώσος πρόεδρος τον Ιανουάριο του 1994, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχε τότε με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Μόσχα. Ο Γέλτσιν είχε προτείνει να δημιουργηθεί «ένα είδος καρτέλ» για να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια, στο οποίο θα συμμετείχαν οι ΗΠΑ, η Ρωσία και χώρες της Ευρώπης.

Τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες έδωσε στη δημοσιότητα μαζί με άλλα έγγραφα για την επίσκεψη του Κλίντον στη Ρωσία το Αρχείο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας για το γεύμα στο οποίο συμμετείχαν ο Γέλτσιν και ο Κλίντον στην κατοικία του Ρώσου προέδρου στο Νόβο-Αγκαριόβο στις 13 Ιανουαρίου του 1994, αναφερόταν ότι ο Γέλτσιν είχε εκφράσει την άποψη ότι οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας πρέπει να βασίζονται στη βάση ενός συστήματος ασφάλειας στο κόσμο.

