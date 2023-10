«Όταν με βλέπω με φόρεμα, ξέρω ποια είμαι»: Η συγκινητική ομιλία ενός τρανς κοριτσιού μπροστά στο σχολικό συμβούλιο

Μία 11χρονη τρανς μαθήτρια κατάφερε να κάνει ένα ολόκληρο σχολικό συμβούλιο να σωπάσει με τη συγκινητική ομιλία της που πρακτικά ήταν η ιστορία της δικής της ζωής.

Όπως αναφέρει το Pink News, η νεαρή τρανς μαθήτρια παρουσιάστηκε μπροστά στο συμβούλιο του σχολείου που φοιτά στη Γιούτα των ΗΠΑ. Τα μέλη του ενδεχομένως ανέμεναν να την ακούσουν να καταγγέλει τα περιστατικά κακοποίησης που έχει βιώσει από άλλους μαθητές.

Όμως, το κορίτσι αντί να αναφερθεί σε κακοποιητικές συμπεριφορές, προτίμησε να μοιραστεί την ιστορία του προσωπικού της ταξιδιού μπροστά στα μέλη του συμβουλίου, τα οποία έμειναν εμβρόντητα μετά την ομιλία της.

«Ήρθα εδώ όχι για πόλεμο, αλλά για να κάνω ειρήνη. Πώς θα το κάνω αυτό; Θα σας πω μια ιστορία, μια αυτοβιογραφία, αν θέλετε», ανέφερε χαρακτηριστικά η 11χρονη Άλισον, ξεκινώντας την ομιλία της, σε μία προσπάθεια να ορθώσει το ανάστημά της μπροστά στη ρητορική κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που σαρώνει τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως η Γιούτα είναι μία από τις πολλές πολιτείες των ΗΠΑ που έχουν προωθήσει νόμους κατά των τρανς ατόμων και γενικότερα κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η μικρή Άλισον παρουσιάστηκε στο συμβούλιο του σχολείου συνοδεύομενη από τον πατέρα της, ο οποίος ανέφερε πως «αν την ξέρατε όλη της τη ζωή, θα γνωρίζατε ότι αυτή ήταν πάντα». Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η 11χρονη, χωρίς κανείς να μαντεύει τα όσα θα ακολουθούσαν.

«Είμαι η Άλισον και έγραψα αυτό τον λόγο στον ελεύθερο χρόνο μου. Σας χαιρετώ πατέρες, κόρες, μητέρες και όλοι οι υπόλοιποι που ήρθαν εδώ σήμερα με φόβο, θυμό και σύγχυση», ξεκίνησε.

«Ήρθα εδώ όχι για πόλεμο, αλλά για να κάνω ειρήνη. Πώς θα το κάνω αυτό; Θα σας πω μια ιστορία, μια αυτοβιογραφία, αν θέλετε. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα επέλεγα φορέματα, μακιγιάζ, περούκες και κούκλες. Η πρώτη μου αποκριάτικη στολή ήταν μια νύφη ζόμπι. Τόσο περίεργο, σωστά; Ποιος θα το σκεφτόταν αυτό; Λοιπόν, το έκανα. Θυμάμαι το πρώτο φόρεμα που φόρεσα ήταν ένα όμορφο λευκό φουστάνι. Όταν το φόρεσα, ένιωσα κάτι ιδιαίτερο. Ήταν το καλύτερο συναίσθημα, το ένιωσα σαν μαγεία.

Όταν η τρυφερή μαμά μου έκανε για πρώτη φορά σγουρά τα μαλλιά μου και κοιτάχτηκα στον καθρέφτη, ήθελα να κλάψω γιατί δεν έβλεπα το άτομο που έπρεπε να είμαι, αλλά το άτομο που είμαι. Γιατί όταν φαντάζομαι τον εαυτό μου ως ενήλικο άνθρωπο, βλέπω μια γυναίκα να χορεύει με λευκό φόρεμα σε ένα λιβάδι με λουλούδια. Και όταν το βλέπω αυτό, ξέρω ότι αυτή είμαι. Θέλω απλά τον χώρο και την αποδοχή από τους υπόλοιπους, να είμαι εγώ», πρόσθεσε η μικρή Άλισον.

Στο τέλος της ομιλίας της, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ ο πατέρας της Άλισον αναφέρθηκε στις άσχημες εμπειρίες που έχει στο σχολείο ως μία τρανς 11χρονη που ζει στις ΗΠΑ.

