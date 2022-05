Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του Πούτιν: Απουσίασε από αγώνα χόκεϊ -Σενάριο διαδοχής με μυστηριώδη άνδρα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχασε έναν ετήσιο αγώνα χόκεϊ επί πάγου όπου συνήθως πρωταγωνιστεί, εν μέσω φημών ότι έχει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Ρώσος πρόεδρος, αντί να βρεθεί στον πάγο, έστειλε μήνυμα μέσω βίντεο και ευχήθηκε στους αθλητές. «Καλή τύχη στις μάχες τους στον πάγο», είπε. Να σημειωθεί ότι την Τρίτη ο Ρώσος πρόεδρος βρισκόταν στο Σότσι, δηλαδή την περιοχή όπου διεξήχθη ο αγώνας.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά, από το 2012, που ο Βλαντίμιρ Πούτιν χάνει τους αγώνες χόκεϊ επί πάγου. Τον Μάιο του 2021, ο Πούτιν καυχήθηκε ότι συγκεκριμένο άθλημα του προσφέρει μακροζωία και χρησιμοποίησε την εμφάνισή του για να κοπάσει τις φήμες για την υγεία του εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, τώρα, η απουσία του Πούτιν φουντώνει τις φήμες για την υγεία του.

Δύο χρόνια πριν ο Πούτιν αποφασίσει να εισβάλει στην Ουκρανία, άρχισαν να φουντώνουν φήμες για την υγεία του, με τις εικασίες να αναφέρουν ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο.

Ο Βάλερι Σαλαβέι, πολιτικός αναλυτής και κριτικός του Πούτιν, άρχισε να διαδίδει τη φήμη στα τέλη του 2020, αφήνοντας επίσης να εννοηθεί ότι έπασχε από τη νόσο Πάρκινσον.

Οι φήμες είχαν πάρει τέτοια έκταση που το Κρεμλίνο αναγκάστηκε να τις διαψεύσει, με τον Ντμίτρι Πεσκόφ να τις χαρακτηρίζει «ανοησία».

Ωστόσο, οι ψίθυροι συνεχίζουν και έχουν φουντώσει από τότε που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν δεν φαίνεται καλά στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και είναι πρησμένος στο πρόσωπο.

Έχει βρει ο Πούτιν τον αντικαταστάτη του;

Την ώρα, λοιπόν, που η υγεία του Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται στο επίκεντρο, τα social media συζητούν για έναν άγνωστο άνδρα που συνομίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία.

Όπως αναφέρει το Newsweek, ο Ουκρανός οδηγός αγώνων ταχύτητας, Ιγκόρ Σούσκο, ανήρτησε στο Twitter βίντεο που δείχνει τον Πούτιν να συνομιλεί με έναν άνδρα, τον οποίο κατονομάζει ως Ντμίτρι Κοβάλεφ.

«Ο νεαρός άνδρας με τον οποίο ο Πούτιν είχε μακρά και εγκάρδια συνομιλία στην Κόκκινη Πλατεία είναι ο επικεφαλής του τμήματος προεδρικής διοίκησης», έγραψε.

