Οργή έχουν προκαλέσει βίντεο εκπαίδευσης σκύλων στο YouTube, που προωθούν «απάνθρωπες και αναποτελεσματικές» μεθόδους με χρήση κολάρων ηλεκτροσόκ.

Η φιλοζωική οργάνωση οργάνωση Blue Cross καταγγέλλει πως τα βίντεο διαφημίζουν την χρήση ηλεκτρικού κολάρου για την εκπαίδευση των ζώων, τονίζοντας πως θα έπρεπε να φέρουν κάποια σχετική προειδοποίηση ή να απαγορευτούν, κάτι που ωστόσο δεν συμβαίνει.

With the lockdowns leading to a higher demand for new pets, we're worried that TV shows like #canineintervention are giving pet owners advice that will do more harm than good. We urge pet owners to always turn to approved sources for much-needed advice. 👉 https://t.co/kXrSYIYtdO pic.twitter.com/Lk5Szq1mlH