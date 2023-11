Ομπάμα, Κλούνεϊ και Γκέιτς: «Μπορούμε να βάλουμε τέλος στους παιδικούς γάμους σε μια γενιά»

Τρεις από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο είπαν στο BBC ότι θέλουν να τερματίσουν τους παιδικούς γάμους μέσα σε μια γενιά.

Η Μισέλ Ομπάμα, η Αμάλ Κλούνεϊ και η Μελίντα Γκέιτς ανακοίνωσαν πέρυσι μια συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τους για την καταπολέμηση του ζητήματος των παιδικών γάμων. Με τον τρέχοντα ρυθμό προόδου, αυτό το φαινόμενο δεν θα εξαλειφθεί τα επόμενα 300 χρόνια, έχει προειδοποιήσει ο ΟΗΕ.

Ωστόσο, η πρώην Πρώτη Κυρία, Μισέλ Ομπάμα, είπε στο BBC News: «Είναι ένα ζήτημα που μπορεί να λυθεί αύριο». Οι τρεις γυναίκες μίλησαν αποκλειστικά στο BBC 100 Women κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στο Μαλάουι και τη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, Girls Not Brides, το Μαλάουι έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικών γάμων στην Ανατολική και Νότια Αφρική, με το 42% των κοριτσιών να έχουν ήδη παντρευτεί μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Στην περιοχή Mchinji, όπου βρίσκεται το σχολείο θηλέων Ludzi, το 33% των κοριτσιών μένουν έγκυες πριν φτάσουν τα 18 και εγκαταλείπουν την εκπαίδευση.

This week, I joined @MichelleObama and Amal Clooney in Malawi to meet with people on the frontlines of ending child marriage—including @AGEAfrica, @GirlsNotBrides, @GirlsFirstFund, @WLAMalawi, and many more local experts. Thank you for the work you're doing. pic.twitter.com/QU5IKXAgK8