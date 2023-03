Ολλανδία: Ακτιβιστές για το κλίμα διαμαρτυρήθηκαν σε μουσείο δίπλα από πίνακα του Ρέμπραντ

Το ολλανδικό παράρτημα της ομάδας ακτιβιστών για το κλίμα, Extinction Rebellion, πραγματοποίησε σήμερα διαμαρτυρία δίπλα στον πίνακα του Ρέμπραντ «Νυχτερινή περίπολος» που εκτίθεται στο Rijksmuseum του Άμστερνταμ.

Δύο από τους διαδηλωτές ύψωσαν αντίγραφο του διάσημου πίνακα, στο οποίο η νυχτερινή περίπολος που αναπαριστά το αυθεντικό έργο τέχνης βυθίζεται στο νερό, παραπέμποντας στο σύνθημα της ομάδας: «Δεν υπάρχει τέχνη σε έναν πλημμυρισμένο πλανήτη».

«Η επιστήμη είναι σαφής, δεν μπορούμε πλέον να ξεφύγουμε απ΄αυτό: η Γη θερμαίνεται, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει και ο καιρός γίνονται όλο και περισσότερο ακραίος. Είναι προφανές πως αυτό οφείλεται στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, μια βιομηχανία που το Rijksmuseum εξακολουθεί να χρηματοδοτεί», δήλωσε η 19χρονη διαδηλώτρια Γιάρα, αναφερόμενη στη σύμπραξη του μουσείου με την αεροπορική εταιρία KLM και την τράπεζα ING.

Συνολικά 10 διαδηλωτές, ηλικίας από 15 έως 22 ετών, φορούσαν μπλουζάκια με συνθήματα για το κλίμα, ενώ κάποιοι από τους γονείς και τους παππούδες τους στέκονταν σε κοντινή απόσταση σε ένδειξη συμπαράστασης.

Εκπρόσωπος του Rijksmuseum δήλωσε στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP πως η διαμαρτυρία δεν προκάλεσε καμία ζημιά στη «Νυχτερινή περίπολο» και πως οι διαδηλωτές οδηγήθηκαν εκτός του κτιρίου χωρίς προβλήματα. Το Rijksmuseum δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αιτήματα για σχόλια.

Ten young people aged 15 to 22 from #XRYoung, supported by parents and grandparents, took action at the #Nightwatch in the @rijksmuseum. Their message is clear: No art on a flooded planet; sever ties with fossil companies like @KLM and @ING_news ! #NoArtOnADeadPlanet @ExtinctionR pic.twitter.com/mzI6ledncv