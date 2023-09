Οι καταρρακτώδεις βροχές στη Νέα Υόρκη είναι η «νέα κανονικότητα» λόγω κλιματικής αλλαγής

Ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής που πιθανότατα αντανακλά μια «νέα κανονικότητα», χαρακτήρισε σήμερα η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στην πολιτεία.

Η κυβερνήτρια κήρυξε χθες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ και την κοιλάδα του ποταμού Χάντσον, προειδοποιώντας για πλημμύρες «απειλητικές για τη ζωή» λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα παραμείνει σε ισχύ για έξι ημέρες.

Σήμερα η Κάθι Χόκουλ χαιρέτισε την ανταπόκριση των αρχών και είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την ισχυρές βροχοπτώσεις.

Heavy rainfall pounded New York City and the surrounding region on Friday, bringing flash floods, shutting down entire subway lines and turning major roadways into lakes. One official described it as “the wettest day we’ve had since Hurricane Ida.” https://t.co/ZDhFAOOZYc pic.twitter.com/SBxaFfJXqQ