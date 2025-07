Ο Τραμπ επαίνεσε τον πρόεδρο της Λιβερίας για τα «καλά αγγλικά» του, την επίσημη γλώσσα της χώρας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επαίνεσε τον πρόεδρο της Λιβερίας, Τζόζεφ Μπόακαϊ, για την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, ο Αφρικανός ηγέτης σπούδασε στη Λιβερία, όπου η αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος φιλοξενούσε πέντε Αφρικανούς ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ρώτησε τον Μπόακαϊ: «Μιλάτε τόσο καλά αγγλικά, είναι υπέροχα. Πού μάθατε να μιλάτε τόσο όμορφα;»

Ο Μπόακαϊ είπε πού μορφώθηκε, με τον Τραμπ να σχολιάζει με απορία: «Πολύ ενδιαφέρον. Έχω ανθρώπους σε αυτό το τραπέζι που δεν μπορούν να μιλήσουν τόσο καλά όσο εσείς.»

President Trump to Liberian President Joseph Boakai: "Thank you and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully, where? Were you educated, where? In Liberia?" pic.twitter.com/WZ2LR5JZcb