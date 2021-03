Ο Πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε σήμερα, μια ημέρα νωρίτερα από ό, τι είχε προγραμματίσει ο Λευκός Οίκος, το νομοσχέδιο των 1,9 τρισ. δολ.

«Αυτή η ιστορική νομοθεσία αφορά την ανοικοδόμηση της ραχοκοκαλιάς αυτής της χώρας και στο να δώσει στους ανθρώπους αυτού του έθνους, εργαζόμενους ανθρώπους, λαούς της μεσαίας τάξης, ανθρώπους που έχτισαν τη χώρα μια ευκαιρία στη μάχη» είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν είχε αρχικά προγραμματίσει να υπογράψει το νομοσχέδιο την Παρασκευή, αφού επανεξεταστεί και εκτυπωθεί η τελική του εκδοχή.

Ωστόσο, ο πρόεδρος και οι σύμβουλοί του, γνωρίζοντας ότι οι Αμερικανοί χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος είναι απελπισμένοι περιμένοντας τις άμεσες πληρωμές, που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, επίσπευσε τη διαδικασία.

Ο Ron Klain, επικεφαλής του προσωπικού, έγραψε στο Twitter νωρίτερα την Πέμπτη ότι το εγγεγραμμένο νομοσχέδιο έφτασε στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη το βράδυ και ότι ο πρόεδρος θα το υπογράψει μια μέρα νωρίτερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί, επειδή ήθελαν «να κινηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες».

Πρόσθεσε ωστόσο ότι «Θα πραγματοποιήσουμε τον εορτασμό της υπογραφής την Παρασκευή, όπως είχε προγραμματιστεί, με τους ηγέτες του Κογκρέσου!»

Ο πρόεδρος υπέγραψε το νομοσχέδιο στο Οβάλ Γραφείο λίγο πριν ξεκινήσει μια εκστρατεία για να ενημερώσει τους ψηφοφόρους για τα οφέλη, που προσφέρει το πακέτο βοήθειας.

Το νομοσχέδιο ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δίνει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ την πρώτη του μεγάλη νίκη στο αξίωμα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς έδωσε χθες την τελική έγκρισή της στο πακέτο ανακούφισης από τον κορωνοϊό, που περιλαμβάνει επιταγές 1.400 δολαρίων για όλους τους Αμερικανούς, δισεκατομμύρια για να ξανανοίξουν τα σχολεία και τα κολέγια και χρηματοδότηση για διανομή εμβολίων.

Νωρίτερα το νομοσχέδιο είχε πάρει και την θετική ψήφο της Γερουσίας, όπως ορίζει ο νόμος.

This afternoon, I’m signing the American Rescue Plan – a historic bill that will turn the page on this pandemic and jumpstart our economy. Tune in. https://t.co/hJiZRDFyAC