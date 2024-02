O Πούτιν θα δοκιμάσει ωραίες εκπλήξεις από την Ουκρανία στη μάχη, προβλέπει η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Για τις «ωραίες εκπλήξεις» που περιμένουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο μέτωπο της Ουκρανίας, μίλησε η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ.

Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής της στο Κίεβο, η Βικτόρια Νούλαντ τόνισε μεταξύ άλλων πως τόσο τον πρόεδρο της Ρωσίας αλλά όσο και τον στρατό του, περιμένουν «ωραίες εκπλήξεις» στα πεδία των μαχών με την Ουκρανία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, οι δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν καταφέρει «τεράστιες ζημιές στις χερσαίες δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν» καθώς και στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

«Φεύγω από το Κίεβο με περισσότερο ενθουσιασμό για την ενότητα και για το αποτέλεσμα, καθώς και για το 2024 και την απόλυτη στρατηγική σημασία του για την Ουκρανία. Φεύγω επίσης με ενισχυμένη την πεποίθηση πως, καθώς η Ουκρανία ενισχύει τις άμυνές της, ο κ. Πούτιν θα δοκιμάσει ωραίες εκπλήξεις στο πεδίο της μάχης και η Ουκρανία θα καταφέρει μεγάλες επιτυχίες», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους.

Η αντεπίθεση της Ουκρανίας χαρακτηρίστηκε αποτυχημένη λίγους μήνες πριν και έτσι η Ρωσία ξεκίνησε ξανά την επίθεσή της ανατολικά και βόρεια της χώρας. Από τη μεριά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πάρει θέσεις «στα όρια» της ουκρανικής πόλης Αβντιίβκα, μίας πόλης που συγκαταλέγεται στα πιο θερμά σημεία του αχανούς μετώπου, μήκους 1.000 χιλιομέτρων.



Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλ Μπούντανοφ δήλωνε την Τρίτη πως η ρωσική επίθεση θα συντριβεί σε μερικούς μήνες. Η επίθεσή τους συνεχίζεται, θα έχει τελειώσει στις αρχές της άνοιξης, και τότε θα αρχίσει η δική μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ουκρανική κρατική τηλεόραση.

Η Ρωσία βομβάρδισε εχθές νοσοκομείο στο Χάρκοβο, διαλύοντας εντελώς τα παράθυρα και καταστρέφοντας τον εξοπλισμό του. Άμεσα κανονίστηκε η απομάκρυνση δεκάδων ασθενών σύμφωνα με τον στρατό. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας στο Χάρκοβο, η βόμβα έπληξε το νοσοκομείο στις 21:45, στην πόλη Βελίκι Μπουρλούκ και από το νοσοκομείο απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 38 άνθρωποι, οι 33 ασθενείς, δύο από τους οποίους κλινήρεις.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε μέσω Telegram πως γίνονταν εργασίες καθαρισμού στο νοσοκομείο τη νύχτα και πρόσθεσε πως προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου σε τέσσερις ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε φωτογραφίες αναρτήθηκαν στα social media από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας διακρίνονται σχεδόν όλα τα παράθυρα του νοσοκομείου σπασμένα και συντρίμμια στον δρόμο μπροστά στο κτίριο.



Διακρίνονται μέχρι και δωμάτια του νοσοκομείου με ζημιές και σκορπισμένα συντρίμμια στο εσωτερικό του. Οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού στη Χαρκίβ είναι συχνές τις τελευταίες εβδομάδες παρότι η Ρωσία από την πλευρά της αρνείται πως στοχοποιεί πολιτικές υποδομές, αν και έχουν βομβαρδιστεί ιατρικές και εκπαιδευτικές δομές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

#Russia's main attack last night was on #Kharkiv - see yesterday's thread for more details.



This is the hospital in the region hit by two aerial bombs. There was an air alert and it had been evacuated. Four people suffered minor injuries. pic.twitter.com/dPfSZyQMfx