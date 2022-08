Ο Πούτιν «παραγκωνίζει τον Σοϊγκού» λόγω των στρατιωτικών αποτυχιών στην Ουκρανία

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ρωσικός στρατός στα μέτωπα της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει στον παραγκωνισμό του Ρώσου υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού από τον Πούτιν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως αναφέρει το βρετανικό υπουργείο στην τελευταία του ενημέρωση στο Twitter για τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, «λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, ο υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού παραγκωνίζεται εντός της ρωσικής ηγεσίας, με επιχειρησιακούς διοικητές να ενημερώνουν τον Πούτιν απευθείας για την εξέλιξη του πολέμου».

Εκτός αυτών, σημειώνεται ότι εμπειροπόλεμοι Ρώσοι αξιωματικοί και στρατιώτες «πιθανώς χλευάζουν σε καθημερινή βάση» τον Ρώσο υπουργό Άμυνας για την «εκτός πραγματικότητας ηγεσία του».

«Ο Σόιγκου πιθανότατα αγωνίστηκε για πολύ καιρό ώστε να ξεπεράσει τη φήμη ότι δεν διαθέτει στρατιωτική εμπειρία, καθώς πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στον κατασκευαστικό τομέα και στο υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης», καταλήγει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UbLfTGATDr



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YCp7fMLXU9