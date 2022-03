Ο Πιτ Ντέιβιντσον δεν θα ταξιδέψει τελικά στο διάστημα με την Blue Origin

Ο Πιτ Ντέιβιντσον δεν θα ταξιδέψει τελικά στο διάστημα, με την επόμενη πτήση της Blue Origin, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος είχε ανακοινώσει ότι ο πύραυλος New Shepard θα εκτοξευθεί στις 23 Μαρτίου και πως ο κωμικός του «Saturday Night Live» θα ήταν ανάμεσα στους έξι επιβάτες.

Όμως, η εκτόξευση- η τέταρτη της Blue Origin με επιβάτες- μετατέθηκε για τις 29 Μαρτίου, ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω των social media.

«Ο Πιτ Ντέιβιντσον δεν είναι πλέον σε θέση να είναι στο πλήρωμα του NS-20 σε αυτή την αποστολή. Θα ανακοινώσουμε τις προσεχείς ημέρες το έκτο μέλος του πληρώματος», ανέφερε ακόμη η ανάρτηση.

Blue Origin's 20th flight of New Shepard has shifted to Tuesday, March 29. Pete Davidson is no longer able to join the NS-20 crew on this mission. We will announce the sixth crew member in the coming days.