Έκκληση στους χριστιανούς να είναι ανεκτικοί και ανοιχτοί απέναντι στους άλλους απεύθυνε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και ολοκληρώνοντας την επίσκεψη-αστραπή που πραγματοποίησε στη Βουδαπέστη.

«Ζήτησα από τον πάπα να μην επιτρέψει να αφανιστούν οι χριστιανοί της Ουγγαρίας» ανέφερε ο Όρμπαν στη σελίδα του στο Facebook, όπου ανάρτησε και τη φωτογραφία της χειραψίας του με τον θρησκευτικό ηγέτη 1,3 δισ. Καθολικών.

Ο Όρμπαν, που αυτοπροβάλλεται ως ο βασικός προμαχώνας στην Ευρώπη ενάντια στη «μουσουλμανική εισβολή», πρόσφερε ως δώρο στον ποντίφικα το αντίγραφο μιας επιστολής του 1250 που είχε στείλει ένας Ούγγρος βασιλιάς στον τότε πάπα, ζητώντας του τη βοήθεια της Δύσης για να αντιμετωπίσει τους Τάταρους που απειλούσαν τη χριστιανική Ουγγαρία.

At the recitation of the Angelus prayer in Budapest's Heroes' Square, Pope Francis urges the people of Hungary to use the Cross as a bridge between the past and the future. #PopeInBudapest https://t.co/4ucc57OJVd