Ο Μπάιντεν συζητά μια επίθεση του Ισραήλ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επίθεσης του Ισραήλ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη στήριξη των ΗΠΑ - σε απάντηση του μπαράζ πυραύλων που εκτόξευσε η Τεχεράνη το βράδυ της Τρίτης (1/10).

Ερωτηθείς αν θα υποστήριζε το Ισραήλ να πλήξει τα αποθέματα πετρελαίου του Ιράν σε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης την Τρίτη εναντίον του Ισραήλ, ο Τζο Μπάιντεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανοιχτό, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Πρώτα απ' όλα, δεν "επιτρέπουμε" το Ισραήλ, αλλά το συμβουλεύουμε. Και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα σήμερα. Είμαστε σε συζητήσεις, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα».

Mετά τη δήλωση Μπάιντεν η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε, με την τιμή του αμερικανικού αργού WTI να φτάνει τα 73,12 δολάρια το βαρέλι (+4,34%) ενώ το μπρεντ κατέγραφε αύξηση 3,95%, φτάνοντας τα 76,81 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη καθώς η προοπτική μιας διευρυμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να διαταράξει τις ροές αργού πετρελαίου από την περιοχή, επισκίασε τις ισχυρότερες προοπτικές παγκόσμιας προσφοράς.

