Ο Κόλιν Φάρελ μεταμφιέζεται ξανά σε Penguin

Ο Κόλιν Φάρελ τριγυρνούσε στους δρόμους του Μανχάταν το πρωί της Δευτέρας αλλά κανείς δεν τον αναγνώρισε.

Ο 46χρονος σταρ γύριζε σκηνές για την επερχόμενη σειρά του HBO Max «The Penguin» και οι ειδικοί του μέικαπ είχαν βάλει τέτοια προσθετικά στο πρόσωπό του που ήταν αδύνατο να καταλάβει κανείς ποιος ήταν.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός θα επαναλάβει τον ρόλο του ως ο σούπερ-κακός Penguin της DC Comics, έναν ρόλο που έπαιξε για πρώτη φορά στην περσινή επιτυχημένη ταινία «The Batman».

Ο Penguin, διαβόητος μαφιόζος της Gotham City, γνωστός και ως Oswald Chesterfield Cobblepot, είναι ένας από τους πιο ισχυρούς εχθρούς του Batman.

Προκειμένου να μεταμορφωθεί στον διαβόητο κακό, ο Φάρελ φόρεσε προσθετικά προσώπου που κάνουν το πιγούνι του να φαίνεται διπλάσιο ενώ όλο του το πρόσωπο, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες είναι γεμάτο «σκαψίματα».

Ο Φάρελ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι πρωταγωνιστούσε στη νέα spinoff σειρά τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι ήταν ενθουσιασμένος που θα επιστρέψει στον χαρακτήρα και θα εμβαθύνει στον κακό ψυχισμό του Penguin.

«Υπήρχε όλη αυτή η εξαιρετική δουλειά από τους καλλιτέχνες του μακιγιάζ Mike Marino και Mike Fontaine και την ομάδα τους. Τους ήμουν ευγνώμων, αλλά ήθελα περισσότερα», είπε στο Variety σημειώνοντας ότι οι ειδικοί στα εφέ αυτά είναι ιδιοφυίες.

Nouveau look pour Colin Farrell dans la peau de #ThePenguin 🐧



L'acteur retrouve les traits de l'ennemi du justicier masqué plus d'un an après la sortie de The Batman !



Se voulant comme la suite du long-métrage de Matt Reeves, la série est attendue pour 2024 👀 pic.twitter.com/ecn9IzG7N9