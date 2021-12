Ο Κάρλος Σαντάνα υποβλήθηκε σε επιτυχή «επέμβαση καρδιάς» και ακύρωσε εμφανίσεις που είχε προγραμματίσει να κάνει στο Λας Βέγκας αυτό τον μήνα.

Ο 74χρονος μουσικός δημοσίευσε βίντεο στα social media, με το οποίο θέλησε να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με την υγεία του, έπειτα από τις φήμες που κυκλοφόρησαν.

Εξήγησε ότι το περασμένο Σάββατο ζήτησε από τη σύζυγό του να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, γιατί «κάτι συνέβαινε στο στήθος μου». Όταν πήγε εκεί «διαπιστώσαμε ότι πρέπει να προσέχω λίγο, που το κάνω», συνέχισε.

Ο Σαντάνα ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα για να ξεκουραστεί. «Όταν θα παίξω για εσάς, θα το κάνω όπως συνηθίζω, δίνοντας το 150%. Δεν θα εμφανιζόμουν αν δεν μπορούσα να το κάνω», συμπλήρωσε.

Ο βραβευμένος με 10 Grammy μουσικός υποβλήθηκε σε «μη προγραμματισμένη επέμβαση καρδιάς», σύμφωνα με τον Michael Vrionis, πρόεδρο της Universal Tone Management, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Παράλληλα δήλωσε ότι ο Σαντάνα θα αρχίσει εκ νέου τις εμφανίσεις του τον Ιανουάριο. «Ο Κάρλος τα πάει φανταστικά και ανυπομονεί να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή», είπε.

Santana has canceled all December 2021 at the House of Blues Las Vegas as he recovers from an unscheduled heart procedure. We look forward to returning to perform at the House Of Blues in January 2022. pic.twitter.com/8cHcVDjFhv