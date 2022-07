Ο Κάρλος Σαντάνα λιποθύμησε επί σκηνής, σε συναυλία

Ο Κάρλος Σαντάνα λιποθύμησε στη σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλίας σε ανοιχτό χώρο κοντά στο Ντιτρόιτ.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Κάρλστον. Ιατρικό προσωπικό παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον 74χρονο, επί σκηνής. Όταν απομακρύνθηκε, ο κόσμος χειροκροτούσε, ενώ ο ίδιος χαιρετούσε τον κόσμο.

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe