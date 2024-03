Ο Καναδάς σταματά τις αποστολές όπλων στο Ισραήλ

Ο Καναδάς θα σταματήσει τις μελλοντικές πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ μετά από ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Το επιβεβαίωσε και η υπουργός Εξωτερικών, Mélanie Joly, η οποία τις προηγούμενες ημέρες ολοκλήρωσε το ταξίδι της στην εμπόλεμη ζώνη.

Το Κοινοβούλιο του Καναδά υιοθέτησε τη Δευτέρα μη δεσμευτικό ψήφισμα υπέρ «της άμεσης εκεχειρίας» στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το ψήφισμα αυτό ζητούσε επίσης από την κυβέρνηση «την αναστολή των εγκρίσεων και των αποστολών» όπλων «προς το Ισραήλ».

The humanitarian situation in Gaza is catastrophic. We met with humanitarian organizations to hear from them about the evolving need and challenges they continue to face in delivering life-saving aid to Palestinian civilians. pic.twitter.com/BkDlt8raNp