Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο έγινε 117 ετών

Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, η Μαρία Μπράνιας Μορέρα, έγινε σήμερα 117 ετών, με τους επιστήμονες να ελπίζουν ότι η Ισπανίδα συνταξιούχος μπορεί να βοηθήσει να ξεκλειδωθούν τα μυστικά της μακροζωίας.

Η Μορέρα, που είναι ο γηραιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1907 ενώ η πόλη υπέφερε από ένα δεύτερο κύμα της βουβονικής πανώλης.

Η οικογένεια πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Ισπανία το 1915 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αφότου ο πατέρας της Γιόσεπ αρρώστησε. Κατέληξε να πεθάνει από φυματίωση στο πλοίο με το οποίο διέσχιζαν τον Ατλαντικό, με την υπεραιωνόβια πλέον κόρη του να τραυματίζεται σε πτώση κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού και αργότερα να ανακαλύπτει ότι είχε χάσει την ακοή της στο ένα αυτί της.

Η Μορέρα συνέχισε τη ζωή της επιζώντας από δύο παγκοσμίους πολέμους, την πανδημία της ισπανικής γρίπης, τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο και πιο πρόσφατα την πανδημία Covid-19.

Bon dia, món. Avui compleixo 117 anys. Fins aquí he arribat.



“La vellesa és una espècie de sagrament. Perds oïda, però hi sents més, perquè escoltes la vida, no els sorolls… A la llum de la mort, la vida adquireix un pes específic, més definitiu” (Pere Casaldàliga)