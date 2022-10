Ο Έλον Μασκ κατηγορεί τους «νεομαρξιστές» στα πανεπιστήμια για την κακή σχέση με την κόρη του

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι οι «νεομαρξιστές» που έχουν καταλάβει τα ελίτ σχολεία και τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια ευθύνονται για το γεγονός ότι η 18χρονη κόρη του δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί του.

«Είναι πλήρης κομμουνισμός... και ένα γενικότερο αίσθημα ότι αν είσαι πλούσιος, είσαι κακός», δήλωσε στους Financial Times, μιλώντας για την κόρη του, Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, η οποία πρόσφατα άλλαξε το νόμιμο όνομά της για να αποφύγει την σύνδεση με τον CEO της Tesla.

«Μπορεί [η σχέση] να άλλαξε, αλλά έχω πολύ καλές σχέσεις με όλα τα άλλα [παιδιά]. Δεν μπορείς να τα κερδίσεις όλα», πρόσθεσε.

Τον Ιούνιο, η Βίβιαν, η οποία γεννήθηκε Ξαβιέ Αλεξάντερ Μασκ, ανακοίνωσε την απόφασή της να προβεί σε φυλομετάβαση και να αλλάξει επίσης το διάσημο επώνυμό της.

«Ταυτότητα φύλου και το γεγονός ότι δεν ζω πλέον με τον βιολογικό μου πατέρα ούτε επιθυμώ να σχετίζομαι με αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή», έγραψε η Βίβιαν στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Η 18χρονη Βίβιαν είναι ένα από τα πέντε παιδιά που απέκτησε ο Μασκ με την πρώτη του σύζυγο, την Καναδή συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον. Έχει έναν δίδυμο αδελφό, τον Γκρίφιν, μαζί με τα τρίδυμα Κάι, Σάξον και Ντάμιαν, 16 ετών.

Και οι πέντε φοίτησαν σε ένα «πειραματικό» ιδιωτικό σχολείο στην Καλιφόρνια, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Μασκ και ονομάζεται Ad Astra - στα λατινικά σημαίνει «στα αστέρια».

Ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει ότι ενώ υποστηρίζει τα δικαιώματα των transgender, δεν συμφωνεί με τις αντωνυμίες για nonbinary και τρανς άτομα.

«Στηρίζω απόλυτα τα τρανς άτομα, αλλά όλες αυτές οι αντωνυμίες είναι αισθητικός εφιάλτης», είχε γράψει κάποτε στο Twitter. Σε ένα άλλο tweet, έγραψε: «Οι αντωνυμίες είναι χάλια».

I absolutely support trans, but all these pronouns are an esthetic nightmare