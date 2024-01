Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βούτηξε ξανά στα παγωμένα νερά για τα Θεοφάνια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τήρησε την ορθόδοξη παράδοση των Θεοφανίων και βούτηξε για μία ακόμα φορά στα παγωμένα νερά.

Το τελετουργικό έγινε τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου, όπως ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σε ολόκληρη τη Ρωσία, οι αρχές έχουν δημιουργήσει καθορισμένους χώρους όπου μπορούσαν να βουτούν για τα Θεοφάνια οι πιστοί, ακόμη και σε περιοχές της Σιβηρίας όπου οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους -30°C. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πού έκανε τη βουτιά ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ναι, το έκανε για να τιμήσει τα Θεοφάνια σύμφωνα με την παράδοση», επιβεβαίωσε ο Ντιμίτρι Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε, σύμφωνα με τους Moscow Times.

Keep Cool & Believe: President of Russia Vladimir #Putin Taking Epiphany Dip.



💪 You can freeze #Russian assets, but you can't freeze its spirit. pic.twitter.com/2AEDdOB7h7