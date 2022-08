Νοίκιασε αυτοκίνητο για τρεις ημέρες, τη χρέωσαν για 36.000 χιλιόμετρα- 8.000$ ο λογαριασμός

Άφωνη έμεινε μια Καναδή όταν είδε τον λογαριασμό για το αυτοκίνητο που νοίκιασε. Σύμφωνα με την απόδειξη, είχε διανύσει 36.000 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες, κάτι λιγότερο από την περίμετρο της Γης.

Η Τζιοβάνα Μπονιφέις πέταξε από το Βανκούβερ στο Τορόντο αυτό τον μήνα. Αφού έφτασε, νοίκιασε ένα SUV στο αεροδρόμιο, για να βοηθήσει την κόρη της να εγκατασταθεί σε πανεπιστήμιο.

Εκτός από δουλειές που έκανε σε δρόμους στο κέντρο της πόλης, επισκέφθηκε την πεθερά της στην πόλη Κίτσενερ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα. Συνολικά, εκτιμά ότι οδήγησε σχεδόν 300 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες.

Αφού άφησε το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο και ετοιμάστηκε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Ευρώπη, έλεγξε τις κινήσεις της πιστωτικής κάρτας της, για να διασφαλίσει ότι όλα είχαν πάει καλά με την αποπληρωμή του λογαριασμού. «Τότε παρατήρησα χρέωση άνω των 8.000 δολαρίων από την Avis», δήλωσε στο CTV News.

Can u can drive 36,482km in 3 days? @Avis thinks so & charged us $8k+ for the km🤣 Also, no-one answers the phone at YYZ, so this should be fun to get a refund. While we wait, let's see how far this is...I could visit my fam in Capetown with 3600km to spare #help pic.twitter.com/Vo0r5fbNq7