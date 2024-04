Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα κάνει χερσαία επίθεση στη Ράφα ακόμα και αν συμφωνηθεί εκεχειρία

Το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει τη χερσαία εισβολή στη Ράφα είτε επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας είτε όχι, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο στρατός θα εισέλθει στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα για να εξοντώσει τη Χαμάς, «με ή χωρίς συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων», προσθέτοντας ότι η ιδέα να τερματιστεί ο πόλεμος πριν το Ισραήλ επιτύχει τους στόχους του «δεν αποτελεί επιλογή».

«Η ιδέα ότι θα σταματήσουμε τον πόλεμο πριν πετύχουμε όλους τους στόχους είναι εκτός συζήτησης», δήλωσε ο Νετανιάχου, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

