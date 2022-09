Το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της Κιμ Καρντάσιαν: Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια και είσοδος στη Wall Street

Η Κιμ Καρντάσιαν με τον Jay Sammons εγκαινιάζουν μια νέα εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που επικεντρώνεται σε επενδύσεις και τη δημιουργία καταναλωτικών επιχειρήσεων και εταιρειών μέσων ενημέρωσης.

Η 41χρονη σταρ ενώνει δυνάμεις με τον πρώην συνεργάτη της Carlyle Group για να ξεκινήσει την SKKY Partners, δήλωσαν σε ξεχωριστές συνεντεύξεις. Η SKKY θα πραγματοποιεί επενδύσεις σε τομείς όπως τα καταναλωτικά προϊόντα, φιλοξενία, luxury, ψηφιακό εμπόριο και μέσα ενημέρωσης, καθώς και επιχειρήσεις καταναλωτικών μέσων και ψυχαγωγίας.

Η Κιμ Καρντάσιαν, γνωστή μεταξύ άλλων από τις εμφανίσεις της στα ριάλιτι «The Kardashians» και «Keeping Up With the Kardashians», έχει αναπτύξει σταθερά τη δική της επιχειρηματική αυτοκρατορία τα τελευταία χρόνια.

Η επιχείρηση εσωρούχων και ενδυμάτων που ξεκίνησε το 2019, SKIMS, αποτιμήθηκε στα 3,2 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο, ενώ φέτος κυκλοφόρησε σειρά προϊόντων περιποίησης δέρματος, την SKKN BY KIM.

Γνωστός για τις επενδύσεις του σε brands όπως Beats By Dre και Supreme, ο Jay Sammons αποχώρησε από την Carlyle στα τέλη Ιουλίου μετά από περισσότερα από 16 χρόνια στην εταιρεία.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, προσέγγισε την Κιμ Καρντάσιαν και τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, σχετικά με την έναρξη της εταιρείας νωρίτερα φέτος, προσθέτοντας ότι έχει σχέσεις μαζί τους εδώ και χρόνια. Η Κρις Τζένερ η οποία λειτουργεί ως μάνατζερ της κόρης της και επιβλέπει τις επιχειρήσεις της οικογένειας, θα ενταχθεί στην SKKY ως εταίρος, δήλωσε ο Jay Sammons.

Η SKKY θα κάνει επενδύσεις σε εταιρείες, είτε παίρνοντας τον πλήρη έλεγχό τους ή ένα ποσοστό μειοψηφίας.

«Το συναρπαστικό είναι να καθόμαστε και να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το όνειρό τους», δήλωσε η Κιμ Καρντάσιαν. «Θέλω να υποστηρίξω αυτό που είναι, όχι να αλλάξω αυτό που είναι στο DNA τους, αλλά απλώς να τους υποστηρίξω και να τους οδηγήσω σε ένα διαφορετικό επίπεδο».

Η SKKY δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη καμία επένδυση, αλλά σχεδιάζει να κάνει την πρώτη πριν το τέλος του έτους, πρόσθεσε. Οι ιδρυτές της εταιρείας δεν έχουν ξεκινήσει τη συγκέντρωση κεφαλαίων, αλλά σκοπεύουν να αρχίσουν σύντομα με τους δυο συνεργάτες να αρνούνται, ωστόσο, να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με το budget.

Ο πρώην επενδυτής της Carlyle θα αναλάβει τις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας, η οποία θα εδρεύει στη Βοστώνη, όπου ζει, και στο Λος Άντζελες, όπου ζει η Κιμ Καρντάσιαν.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal