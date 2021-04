Ο σταρ του TikTok, Άνταμ Πέρκινς πέθανε σε ηλικία 24 ετών.

Ο δίδυμος αδερφός του, Πάτρικ, επιβεβαίωσε την είδηση μέσω Instagram, σημειώνοντας ότι έφυγε από την ζωή στις 11 Απριλίου αλλά δεν αποκάλυψε τα αίτια θανάτου του.

Εκτός από χιλιάδες followers στο TikTok, ο Άνταμ ήταν επίσης γνωστός για ένα viral βίντεο στο Vine, όπου διακωμωδούσε μια διαφήμιση της αμερικανικής αλυσίδας εστιατορίων Chili's.

«Ο αδερφός μου, Άνταμ Πέρκινς πέθανε την περασμένη Κυριακή 11 Απριλίου 2021. Δεν βρίσκω καν λόγια να περιγράψω τι σημαίνει η απώλεια για μένα. Συχνά με ρωτούν, "πώς είναι να είσαι δίδυμος;" και η απάντησή μου είναι συνήθως, "πώς είναι να ΜΗΝ είσαι δίδυμος;"...Το να είμαι δίδυμος ήταν κομβικό κομμάτι της ταυτότητάς μου. Το μοναδικό που γνώριζα. Παλεύω να βρω λόγια να εξηγήσω πώς θα είναι να ζω στο κόσμο χωρίς εκείνον. Τον καλύτερο φίλο μου», έγραψε στο μήνυμά του.

Μετά την είδηση του θανάτου του, φίλοι και φανς του Άνταμ κατέκλυσαν τα social media με αφιερώματα και συλλυπητήρια στον αδερφό του.

Just found out that Adam Perkins passed away on Sunday... Rest In Peace ❤️ pic.twitter.com/Na1chz2gfO

RIP 💔 the welcome to chilis vine (OG + any variation) still lives in my heart rent free https://t.co/oAJ4Szb8We pic.twitter.com/nfjRCDr21C