Νεκρή η πρέσβειρα της Ιταλίας στην Αυστραλία μετά από πτώση από μπαλκόνι στην πατρίδα της στο Foligno στην περιοχή της Ούμπρια.

Σύμφωνα με αναφορές, η 56χρονη Francesca Tardioli βρέθηκε νεκρή έξω από το σπίτι της, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πτώση από τον τρίτο όροφο. Το περιστατικό ερευνά η αστυνομία στην Ιταλία.

«Σπαραξικάρδια τα νέα για τον θάνατο της πρέσβειρας Francesca Tardioli. Αγαπητή φίλη. Λαμπρή συνάδελφος. Σεβαστή διπλωμάτης», έγραψε στο Twitter η πρέσβειρα της Αυστραλίας στην Ιταλία, Margaret Twomey.

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά της, τους φίλους της.»

Η Twomey περιέγραψε την Tardioli ως ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της Ιταλίας στην Αυστραλία.

«Με βαθιά λύπη θρηνούμε για τον χαμό της Francesca Tardioli και συμμετέχουμε στη θλίψη της οικογένειάς της. Ήταν σπουδαία διπλωμάτης και υπηρέτρια του κράτους», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.

«Φέρεται να έχασε την ισορροπία της ενώ έγειρε στο μπαλκόνι της», μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων AGI.

Η Tardioli, η οποία κατείχε τη θέση της πρέσβειρας από τον Σεπτέμβριο του 2019, μιλούσε άπταιστα αγγλικά και γαλλικά και γνώριζε καλά γερμανικά και ισπανικά. Εντάχθηκε στην Εθνική Διπλωματική Υπηρεσία της Ιταλίας το 1991.

Heartbreaking news on the passing of Ambassador Francesca Tardioli. Dear friend. Brilliant colleague. Greatly respected diplomat.



Our thoughts are with her family, friends & ⁦@ItalyinAUS⁩ & ⁦@ItalyMFA⁩



One of 🇮🇹’s greatest gifts to 🇦🇺. Lost to us way too soon. pic.twitter.com/qKfwbczFuV