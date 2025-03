Νέα επίθεση του Τζέι Ντι Βανς: Η Δανία δεν έχει κάνει καλή δουλειά απέναντι στο λαό της Γροιλανδίας

Από την αμερικανική αεροπορική βάση του Πίτουφικ στις βορειοδυτικές ακτές της Γροιλανδίας, ο Τζέι Ντι Βανς άσκησε σκληρή κριτική στη Δανία αναφορικά με την ασφάλεια του νησιού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για την προσάρτηση της ημιαυτόνομης δανικής επικράτειας, με τον ηγέτη της Γροιλανδίας να χαρακτηρίζει τη σημερινή επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Τζέι Ντι Βανς «εξαιρετικά επιθετική».

«Το μήνυμά μας προς τη Δανία είναι πολύ απλό. Δεν κάνατε καλή δουλειά με τους κατοίκους της Γροιλανδίας. Δεν έχετε επενδύσει επαρκώς στον λαό της Γροιλανδίας και δεν έχετε επενδύσει επαρκώς στην αρχιτεκτονική ασφαλείας αυτής της απίστευτης, όμορφης ξηράς γεμάτης με απίστευτους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και επειδή δεν έχει αλλάξει, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική του προέδρου Τραμπ στη Γροιλανδία είναι αυτή που είναι» είπε σε δηλώσεις του ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι το επιχείρημα των ΗΠΑ είναι «πολύ απλό», αναφερόμενος στα σχέδια προσάρτησης της Γροιλανδίας. «Η ιστορία της Γροιλανδίας τα τελευταία 20 χρόνια όσον αφορά την ασφάλεια είναι ότι δεν έχουμε επενδύσει επαρκώς στην υποδομή» . «Η διοίκηση Τραμπ, ο πρόεδρος, ενδιαφέρεται πραγματικά για την ασφάλεια της Αρκτικής. Όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και θα γίνει μεγαλύτερο τις επόμενες δεκαετίες» σημείωσε.

JD Vance in Greenland: "Denmark has not kept pace in devoting the resources necessary to keep this base, to keep our troops, and in my view to keep the people of Greenland safe from a lot of aggressive incursions from Russia, from China, and from other nations." pic.twitter.com/RVTJZ4UMvx