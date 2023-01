Νέα αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια: Νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός νέας αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα σε γειτονιά της Καλιφόρνια των ΗΠΑ σήμερα, Σάββατο, τα ξημερώματα (τοπική ώρα).

Το περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα στις 02:30 (12:00 ώρα Ελλάδος) στην περιοχή Μπέβερλι Κρεστ, όπως ενημέρωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες.

#BREAKING There's been a shooting in a residential area of Beverly Hills. Police confirm their officers found 7 victims. 3 were killed, 4 people hospitalized.



Updates on @ABC7 this morning. https://t.co/a8eFAq2G6p pic.twitter.com/NPqDGYxoHX — Marc Cota-Robles (@abc7marccr) January 28, 2023

Τέσσερις από τους τραυματίες δέχθηκαν πυρά σε εξωτερικό χώρο, ενώ οι νεκροί επέβαιναν σε όχημα. Τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Οι τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία και είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Los Angeles Times.

#BreakingNews: A deadly shooting at a residential neighborhood in #BeverlyCrest. 3 people are reported dead and 4 are in critical condition after a party in the 2700 block of Ellison Drive. More details on @nbcla and https://t.co/A3ujbLYi6D pic.twitter.com/66GYywpmTc — Mekahlo Medina (@MekahloNBCLA) January 28, 2023

Όπως αναφέρει το Fox News, είναι ελάχιστες οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, ενώ ο δράστης φαίνεται να το έσκασε από το σημείο.

Το αιματηρό συμβάν έρχεται ύστερα από την επίθεση με τους 11 νεκρούς και τους εννέα τραυματίες σε άλλο σημείο της Καλιφόρνια, αλλά και τους πυροβολισμούς που άφησαν πίσω τους επτά νεκρούς και έναν τραυματία στο Σαν Φρανσίσκο.

7 shot outside Beverly Crest home. 3 dead on scene.



LAPD hasn't released any suspect information - or circumstances leading up to shooting.



We're LIVE on scene NEXT on Eyewitness News at 8AM on @ABC7 WATCH: https://t.co/a8eFAq2G6p #abc7eyewitness pic.twitter.com/9FIG2mTWLT — Marc Cota-Robles (@abc7marccr) January 28, 2023

Η έξαρση της βίας οδήγησε τις Αρχές της Καλιφόρνια να ζητήσουν αυστηρότερα μέτρα ελέγχου της οπλοκατοχής σε μια πολιτεία που έχει ήδη μερικούς από τους αυστηρότερους σχετικούς νόμους.