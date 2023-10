Ναυτικός χάρτης της οικογένειας Γκέτι αποδείχθηκε θησαυρός του 14ου αιώνα

Ένας ναυτικός χάρτης που ανήκε στην οικογένεια Γκέτι και αγοράστηκε από έμπορο αντικών αποδείχτηκε πραγματικά «χρυσάφι» αξίας 7,5 εκατ. δολαρίων.

Ο λόγος για έναν παλιό ναυτικό χάρτη, γνωστό ως πορτολάνο, που τον αγόρασε ο μεγιστάνας πετρελαίου Γκόρντον Γκέτι το 1993 κατά τη διάρκεια δημοπρασίας. Είχε πληρώσει με τη σύζυγό του, Αν Γκέτι, 85.000 δολάρια για να την αποκτήσουν.

Ο οίκος Christie's είχε χρονολογήσει τον χάρτη μεταξύ 1500 και 1525 με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 100.000 και 150.000 δολαρίων.

Ωστόσο, ο Άλεξ Κλάουζεν από τη Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc υποψιάστηκε ότι ήταν πολύ παλαιότερος. Έτσι, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, μαζί με την ομάδα του αγόρασαν τον χάρτη από τον Christie's έναντι 239.400 δολαρίων.

Μετά από μήνες έρευνας -συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης χρωστικών, της πολυφασματικής απεικόνισης, καθώς και διαβουλεύσεων με μελετητές ο Κλάουζεν και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ο χάρτης σε περγαμηνή πιθανότατα δημιουργήθηκε στη Βενετία γύρω στο 1360.

