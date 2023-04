NATO: Η Φινλανδία έγινε επίσημα μέλος- Και δέχθηκε κυβερνοεπίθεση

Η Φινλανδία προσχώρησε στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ την Τρίτη γεγονός, που αποτελεί μια ιστορική αναδιάταξη της Συμμαχίας.

Η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στο τοπίο ασφαλείας της Ευρώπης εξαιτίας της παραδοσιακής στρατιωτικής ουδετερότητας του σκανδιναβικού κράτους.

Η Φινλανδία μοιράζεται σύνορα 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, οπότε η συμμετοχή της στη Συμμαχία διπλασιάζει τα σύνορα της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ.

Η κίνηση αυτή αποτελεί στρατηγικό και πολιτικό πλήγμα για τον Πούτιν, σύμφωνα με το Associated Press, αναφέροντας πως ο Ρώσος πρόεδρος διαμαρτύρεται εδώ και καιρό για την επέκταση του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα αναγκαστεί να προβεί σε «αντίποινα» για να αντιμετωπίσει αυτό που αποκάλεσε «απειλές για την ασφάλεια» εξαιτίας της ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Έχει επίσης προειδοποιήσει ότι θα ενισχύσει τις δυνάμεις της κοντά στη Φινλανδία εάν το ΝΑΤΟ στείλει επιπλέον στρατεύματα ή εξοπλισμό στην 31η χώρα-μέλος του.

«Δεν θα υπάρξουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ στη Φινλανδία χωρίς τη συγκατάθεση της Φινλανδίας», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στους δημοσιογράφους στην έδρα της συμμαχίας στις Βρυξέλλες λίγες ώρες πριν από την ένταξη της χώρας.

Αρνήθηκε όμως να αποκλείσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής περισσότερων στρατιωτικών ασκήσεων εκεί και δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επιτρέψει στις απαιτήσεις της Ρωσίας να υπαγορεύσουν τις αποφάσεις του οργανισμού.

«Αξιολογούμε συνεχώς τη στάση μας, την παρουσία μας. Έχουμε περισσότερες ασκήσεις, έχουμε περισσότερη παρουσία, επίσης στη σκανδιναβική περιοχή», είπε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του δήλωσε ότι η χώρα «θα αναγκαστεί να λάβει στρατιωτικο-τεχνικά και άλλα αντίποινα για να αντιμετωπίσει τις απειλές για την εθνική μας ασφάλεια που προκύπτουν από την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ», προειδοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Είπε ακόμη ότι η κίνηση της Φινλανδίας σηματοδοτεί «μια θεμελιώδη αλλαγή στην κατάσταση στη Βόρεια Ευρώπη, η οποία προηγουμένως ήταν μια από τις πιο σταθερές περιοχές στον κόσμο».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η ένταξη της Φινλανδίας αντανακλά την αντιρωσική πορεία της συμμαχίας και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα αντιδράσει ανάλογα με τα όπλα που θα τοποθετήσουν εκεί οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Αλλά ο Πεσκόφ προσπάθησε επίσης να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο, σημειώνοντας ότι η Ρωσία δεν έχει εδαφικές διαφορές με τη Φινλανδία.

Εν τω μεταξύ, το Κοινοβούλιο της Φινλανδίας δήλωσε ότι ο ιστότοπός του επλήγη από τη λεγόμενη «επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών», η οποία κατέστησε τον ιστότοπο δύσχρηστο, με πολλές σελίδες να μην φορτώνουν και ορισμένες λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες. Μια φιλορωσική ομάδα χάκερ, γνωστή ως NoName057 ανέλαβε την ευθύνη, λέγοντας ότι η επίθεση ήταν αντίποινα για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο ισχυρισμός δεν μπορούσε να επαληθευτεί άμεσα, γράφει το Associated Press.

Ο Γενικός Γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ η Φινλανδία θα επωφεληθεί από τη «σιδηρά εγγύηση ασφαλείας» του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την οποία όλες οι χώρες-μέλη ορκίζονται να υπερασπιστούν κάθε σύμμαχο που δέχεται επίθεση.

«Με το να γίνει (η Φινλανδία) πλήρες μέλος, αφαιρούμε το περιθώριο για εσφαλμένους υπολογισμούς από τη Μόσχα σχετικά με την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να προστατεύσει τη Φινλανδία, και αυτό κάνει τη Φινλανδία ασφαλέστερη και ισχυρότερη, και όλους μας ασφαλέστερους», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

Η είσοδος της Φινλανδίας, στο ΝΑΤΟ, συμπίπτει με την 74η επέτειο από την υπογραφή της ιδρυτικής συνθήκης της Ουάσινγκτον στις 4 Απριλίου 1949. Συμπίπτει επίσης με τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της συμμαχίας.

