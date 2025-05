Μοσάμπ Αμπού Τόχα: Πούλιτζερ στον Παλαιστίνιο ποιητή που έχει στοχοποιηθεί στις ΗΠΑ

Ο Παλαιστίνιος ποιητής Μοσάμπ Αμπού Τόχα, ο οποίος έχει στοχοποιηθεί από φιλοϊσραηλινές ομάδες στις ΗΠΑ που ζητούν την απέλασή του, κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ για τις αναλύσεις του σχετικά με τη Γάζα.

Τα δοκίμιά του παρουσιάζουν τη «σωματική και συναισθηματική καταστροφή στη Γάζα, που συνδυάζει την εις βάθος δημοσιογραφία με την οικειότητα των απομνημονευμάτων για να μεταφέρει την εμπειρία των Παλαιστινίων από περισσότερο από ενάμιση χρόνο πολέμου με το Ισραήλ», ανέφερε το συμβούλιο του Πούλιτζερ τη Δευτέρα.

«Μόλις κέρδισα το βραβείο Πούλιτζερ για σχόλια. Ας φέρει ελπίδα. Ας είναι ένα παραμύθι», έγραψε ο Αμπού Τόχα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

