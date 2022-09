«Μια ζωή στο καθήκον»: Ο βρετανικός Τύπος αποχαιρετά την βασίλισσα Ελισάβετ

Σύσσωμος ο Τύπος της Βρετανίας προβάλει σχεδόν αποκλειστικά στα πρωτοσέλιδά του την είδηση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όλα τα μονοπωλεί κάποια φωτογραφία της, σε διάφορες ηλικίες, ενώ στα περισσότερα, το φόντο είναι μαύρο.

Η εφημερίδα Guardian επέλεξε φωτογραφία της βασίλισσας καθώς κρατά τη βασιλική σφαίρα και το σκήπτρο της, με παρόμοια φωτογραφία να επιλέγει και η Independent.

Η Daily Telegraph διάλεξε για τίτλο το απόφθεγμα της βασίλισσας Ελισάβετ «η θλίψη είναι το τίμημα που πληρώνουμε για την αγάπη».

«Η βασίλισσα Ελισάβετ Β', η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, πέθανε προκαλώντας πένθος στον λαό της. Αντανακλώντας όμως μια ζωή καθήκοντος στην οποία ένωσε τη χώρα μέσα από 70 χρόνια βαρυσήμαντων αλλαγών», έγραψε η εφημερίδα Financial Times.

Just published: front page of the Financial Times UK edition Friday September 9 https://t.co/tbknisJcrB pic.twitter.com/RxmEadxJOH