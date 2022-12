Μεθυσμένοι «Άγιοι Βασίληδες» οδήγησαν vintage τανκ σε χωριό προκαλώντας χάος

Μια ομάδα μεθυσμένων «Άγιων Βασίληδων» τα έκαναν γης μαδιάμ όταν προσπάθησαν να οδηγήσουν ένα τανκ μέσα από ένα μικρό χωριό.

Οι κάτοικοι εξοργίστηκαν όταν το τεράστιο μεταλλικό «θηρίο» κόλλησε και απέκλεισε την πρόσβαση στους στολισμένους δρόμους τους σε ένα γραφικό χωριό της Κορνουάλης, αναφέρει η Mirror.

Το vintage τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού με τους μεθυσμένους οδηγούς προκάλεσε κωμικές σκηνές με τους ίδιους να παλεύουν να μετακινήσουν το στρατιωτικό τους όχημα και τους κατοίκους του χωριού να τους επιπλήττουν επειδή μπλόκαραν την διέλευση τους στενούς δρόμους. Μερικοί ακούγονται να μιλούν ακατάληπτα και να χειρονομούν νευρικά όταν το άρμα κόλλησε στο χωριό Angarrack, αναφέρει το Cornwall Live.

«Δεν μπορείτε να μπείτε με το τανκ σας, υπάρχουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα εκεί. Δεν πρόκειται να περάσετε», ακούγεται στο βίντεο. Ένας εκ των «Άγιων Βασίληδων» προσπάθησε να διαφωνήσει, αλλά φαίνεται να είναι τόσο μεθυσμένος, που να αδυνατεί τελικά ακόμη και να λογομαχήσει.

Come on Santa you can get a tank through there! #angarrack #Cornwall #santaonthelash #hohoho pic.twitter.com/X5JSusxCfH